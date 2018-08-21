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YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Karadeniz, Hatayspor’a transfer oldu
HATAYSPOR, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren Gökhan 'i etti. Bordo-beyazlı ekip, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Aydın Toksöz, Gökhan Karadeniz'in daha önce profesyonelliğe ilk adımını 'da attığını belirtti. Yaşadığı şampiyonluklardan sonra da Hatayspor'da başarılı bir sezon geçirmesini temenni eden Toksöz, "Kendisi bizim için bir bayram hediyesi oldu. İnşallah önümüzdeki maçta da forma giyecek." diye konuştu. Orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz de daha önce forma giydiği ve tanıdığı güzel bir camiaya geldiğini söyledi.
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Karadeniz, Hatayspor’a transfer oldu
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