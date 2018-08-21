Pamuk lisanslı depoya girecek

ÇUKUROVA'NIN
simgesi "beyaz altın" olarak bilinen pamuğun değeri ve ürütiminin lisanslı depoculukla artması hedefleniyor. Türkiye
'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova
'da, Adana Ticaret Borsası tarafından pamuk için hazırlanan 50 bin ton kapasiteli lisanslı depo projesiyle ürünün değerinde alıcıyla buluşturulması amaçlanıyor. Hasat dönemlerinde ürünün piyasaya fazla sürülmesi nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi amaçlanan projeyle çiftçilerin pamuktan daha fazla gelir elde etmesi ve bu kapsamda da üretimin hızla artması hedefleniyor.