Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Polisten sürücülere kolonya ve bayram şekeri

Polisten sürücülere kolonya ve bayram şekeri

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Polisten sürücülere kolonya ve bayram şekeri
MERSİN'İN Anamur ilçesinde trafik polisleri, Kurban Bayramı nedeni ile yolcu ve sürücülerin kazasız bir yolculuk yapabilmeleri için denetim yaparken ceza yerine yolcu ve sürücülere kolonya ve şeker ikram etti. Anamur Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, D-400 Karayolu Ören Mahallesi girişinde, yolcu ve sürücülerin kazasız bir yolculuk yapabilmeleri için denetim yaptı. 40 dereceyi buluna hava sıcaklığında yapılan denetimde sürücülerin eksikleri kontrol edilirken meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek ve vatandaşların güvenli, sağlıklı şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması, kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konularında bilgilendirmenin yapıldığı çalışma sırasında ekipleri, sürücü ve yolculara su, kolonya ve şeker ikramında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten sürücülere kolonya ve bayram şekeri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN