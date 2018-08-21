Polisten sürücülere kolonya ve bayram şekeri

MERSİN'İN
Anamur ilçesinde trafik polisleri, Kurban Bayramı nedeni ile yolcu ve sürücülerin kazasız bir yolculuk yapabilmeleri için denetim yaparken ceza yerine yolcu ve sürücülere kolonya ve şeker ikram etti. Anamur Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, D-400 Karayolu Ören Mahallesi girişinde, yolcu ve sürücülerin kazasız bir yolculuk yapabilmeleri için denetim yaptı. 40 dereceyi buluna hava sıcaklığında yapılan denetimde sürücülerin eksikleri kontrol edilirken meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek ve vatandaşların Kurban Bayramında
güvenli, sağlıklı şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması, kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konularında bilgilendirmenin yapıldığı çalışma sırasında ekipleri, sürücü ve yolculara su, kolonya ve şeker ikramında bulundu.