Rahat ve huzurlu bir bayram için

ADANA
Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların Kurban Bayramı
'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için alınan önlemleri yerinde görmek üzere, D.400 Karayolu Çukobirlik karşısındaki arama ve uygulama noktasında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Demirtaş
, denetleme sırasında uygulama noktasında görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ve Kurban Bayramı'nda olası trafik kazalarına karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtan ve ebeveynlere dikkatli olmaları önerilen projeyi uygulayan emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.