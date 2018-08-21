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Rahat ve huzurlu bir bayram için

Giriş Tarihi: 21.8.2018
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların 'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için alınan önlemleri yerinde görmek üzere, D.400 Karayolu Çukobirlik karşısındaki arama ve uygulama noktasında inceleme ve denetlemelerde bulundu. , denetleme sırasında uygulama noktasında görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ve Kurban Bayramı'nda olası trafik kazalarına karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtan ve ebeveynlere dikkatli olmaları önerilen projeyi uygulayan emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
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