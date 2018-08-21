Toros Dağları’nın kadın arıcıları

MERSİN'İN Erdemli ilçesine bağlı, Toros Dağları eteklerinde yer alan Hüsametli Mahallesi'nde arı yetiştiriciliği alanında kurs gören 11 köylü kadın, gelecek günlerde kendi arılarıyla bal üretip satarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya hazırlanıyor. Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde meslek edindirme usta öğreticisi olan Zeynep Yıldız Mavi, sandal ağaçlarının yoğun olarak bulunması nedeniyle çok sayıda arıcının bahar aylarında kovanlarını getirdiği 850 metre rakıma sahip Hüsametli köyünde meslek edindirme kursu için çalışma başlattı.

TOROS DAĞLARI ETEKLERİNDE

Kursa başvuruların başlamasının ardından kadınların da bölgelerindeki arıcılık faaliyetlerinden geri kalmamalarını isteyen Mavi, ikna ettiği 11 kadının da kursa katılmasını sağladı. Kadınlar, mayıs ayından bu yana gördükleri teorik eğitimi tamamlayarak uygulama aşamasına geçti. Zeynep Yıldız Mavi, Toroslar'ın eteklerinde yaşayan Yörük kadınlarının kurs açılması teklifine "'Bizim de mesleğimiz olsun" diyerek olumlu yaklaştıklarını söyledi. Kadınların ev işleri ve hayvan bakımından arta kalan zamanlarında arıcılık kursuna katılmalarının takdir edilecek bir davranış olduğunu vurgulayan Mavi, "Açtığımız arıcılık kursuna köyden 37 kişi müracaat etti. Bunların 11 tanesi kadınlardan oluştu. Kursu açtığımızda köylerindeki sandal ağacının çiçeğinden elde edilen balın çok şifalı olduğunu öğrendiklerinde kadınlarımız ayrı bir heyecana kapıldı" dedi.



ÇOK ZEVKLİ HEMEN KURSA KATILDI

Mavi, kadınların teorik eğitimlerde çok hevesli olduklarını gösterdiklerini, uygulama aşamasında da yeteneklerini ortaya koyduklarını vurgulayarak, kursiyer kadınların gelecek günlerde kendi arılarıyla bal üretip satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak için çeşitli girişimlerde bulunacaklarını bildirdi. Kursiyerlerden Havva Arslan da köyde arıcılık kursunun açıldığını duyduğundaki sevinci anlatamayacağını belirterek, hemen kursa katıldığını ve mesleği öğrenmeye çalıştığını söyledi.



BAL ÜRETMEK ÇOK ZEVKLİ

Arı yetiştiriciliğinin evde çocuk yetiştirmek kadar önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, "Yıllarca Toroslar'ın zirvesinde koyun keçi otlattım. Halimizden memnunuz ancak bizim de bir mesleğimiz olsun istedik ve bu işe atıldık. Erkeklerin yanında kadınların da bu mesleği yapabileceğini görmek benim azmimi artırdı. İlk bal üretimini de sandal ağacından alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm kadınların arıcılık kurslarına katılarak, bal üretmenin zevkini de tatmalarını isterim" dedi