Adana’da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

ADANA'DA Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık hayvanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastaneye akın etti. Ailesine yardım etmeye çalışırken ayağından yaralanan en küçük acemi kasap 11 yaşındaki Muhammet Olgun acil serviste tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Bazı vatandaşlar, belediyelerin tüm uyarılarına rağmen kaldırım ve yol kenarında kurbanlık koyunlarını kestikleri gözden kaçmadı.

BACAK BACAK ÜZERİNE ATTI

Bayram namazı kılan vatandaşlar, hayvanlarını keserken veya derisini yüzmeye çalışırken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayınca soluğu hastanede aldı. Kendi imkanlarıyla acil servise gelen acemi kasaplar tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Acemi kasaplar arasında en küçüğü olan 11 yaşındaki Muhammet Olgun ailesine yardım etmek isterken ayağından yaralandı. Doktorların tedavi ettiği Olgun, tekerlekli sandalye üzerinde hastaneden çıkarken bacak bacak üzerine atmasını gözlerden kaçmadı.

KALDIRIMDA KURBAN KESİLDİ

Kurban keserken kebap şişinin ayağına batması sonucu ayağından yaralanan Mehmet Ergül, hastane çıkışında da kendisine acemi kasap yazılmamasını istedi. Kent genelinden bayram namazından sonra geçen 2 saat içinde 62 kişinin kurban keserken yaralandığı öğrenildi. Öte yandan belediyelerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların kurbanlarını kaldırımda veya DSİ'ye ait sulama kanallarında kestiği gözden kaçmadı.