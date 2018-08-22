Çocuk kulübü üyeleri yazın keyfini çıkardı

GROSERİ her yıl geleneksel Yaz Kampı Kampanyasını bu yıl da gerçekleştirerek 50 Çocuk Kulübü üyesini Adana Dans Akademisinde Yaz Kampına gönderdi. 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pepsi, Eti, Abc, Nıvea, Vındex Ve Lily firmaların ürünlerinden en fazla alışveriş yapan 6-15 yaş arasındaki 50 Çocuk Kulübü üyesi, Adana Dans Akademisinde birçok sportif ve kültürel aktiviteyle keyifli zaman geçirdi. Adana Dans Akademisi'nde çocuklar 5 gün boyunca yüzme, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, dans, satranç gibi birçok sportif aktiviteyle eğlenceli vakit geçirdi. Miniklere 5 gün boyunca sabah kahvaltısı, öğleikindi yemeği ve meyve ikramı da yapıldı. Etkinliğe katılım gösteren öğrencilere yaz kampı anısına madalya ve çevre dostu çanta içerisinde sürpriz hediyeler armağan edildi.