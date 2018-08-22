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Eksikler giderilecek

, maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik adam , “Bazı eksiklerimiz var. Bunun bilincindeyiz” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Eksikler giderilecek

1. Lig takımlarından , Pazar günü kendi sahasında 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcular, topla dayanıklılık idmanı yaptı. Bireysel çalışmalarla son bulan antrenman 1,5 saat sürdü. Takımının ligin ilk iki haftasında istenilen performansı ortaya koyamadığını belirten Arslan, "Maratonun henüz başındayız. Bütün takımlar gibi bazı eksiklerimiz var. Bunların çözümü için uğraşıyoruz. Ben takımımın birkaç hafta içerisinde gerçek kimliğine kavuşacağına inanıyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

UYARILARI YAPACAĞIM

Bu hafta sonu ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geleceklerinin altını çizen teknik adam Cihat Arslan, "Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Hedefimiz bu doğrultuda. Önemli bir eksiğimiz yok. Rakip konusunda oyuncularıma gerekli uyarıları yapacağım" şeklinde konuştu.

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Eksikler giderilecek
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