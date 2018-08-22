Haberhattı

Park Palace Residance 7 Eylül'de hizmete açılıyor

Girne Üniversitesi karakum kampüsünde öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak, ve Üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli "Park Palace Residance" tamamlanarak, 7 Eylül'de törenle hizmete açılıyor. Kampüste hizmete açılacak olan "Park Palace Residance" içerisinde ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve Etüd Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kurban Bayramında sağlıklı beslenme önerileri

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, Kurban Bayramı'nda şeker, şekerli gıda ve et tüketiminin ister istemez arttığını, özellikle diyabet hastaları tarafından şeker tüketiminde aşırıya kaçılmaması, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile benzer kronik hastalığı olan bireylerin ise et tüketimini kontrollü yapması gerektiğini hatırlattı. Kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterolden zengin bir besin olduğunu söyleyen Arslansoyu, üzerinde görünen yağlı kısım etten ayrılsa bile kırmızı etteki ortalama yağ oranının %20 olduğunu belirtti. Kronik hastalığı olan bireylerin yağsız ya da az yağlı etleri tercih etmesi gerektiğini söyleyen Arslansoyu, etlerin haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sıra gecesi klip çekip Şanlıurfa'yı tanıtacak

Mersin'de faaliyet gösteren ve bölgede büyük ilgi gören Ramazan Akyol Saz Grubu, Urfa Sıra Gecesi ekibi Şanlıurfa'da klip çekti. Akyol, "Şanlıurfa'yı görmeydiysen her gece bir alemde Şanlıurfa Beyleri" isimli klibi ile memleketini tanıtıyor. Klip çekimleri Şanlıurfa'nın Balıklıgöl, Harran ve Hızmalı köprü de yapıldı. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan klip için Ramazan Akyol, "Amacımız Şanlıurfa'nın kültürünü, sanatını tanıtmak. Kentimizi görmeyenlerin gelmesini sağlamaktır" dedi.