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Hatay protokolü ’nda bir araya geldi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Hatay protokolü Atatürk Parkı’nda bir araya geldi

HATAY'DA Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Antakya 'nda gerçekleşen bayramlaşma törenine , İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Kalkan, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay İl Sağlık Müdürü Sebahattin Yılmaz, milletvekilleri ve siyasi parti il başkanları ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, valilik ve belediye çalışanları katıldı. Bayram-laşma töreninin ardından gelenekselleştirilen toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Vali Erdal Ata, katılım gösterenlerin bayramlarını kutlayarak alandan ayrıldı.

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Hatay protokolü Atatürk Parkı’nda bir araya geldi
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