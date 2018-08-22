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Kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı

'NIN Pozantı ilçesinde kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu ekipler tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, dün 3 akrabasıyla Hamidiye Mahallesi'ndeki kanyona giden (68) ve epilepsi hastası oğlu (33) mahsur kaldı. Kanyonun farklı noktasından yola çıkan 3 kişi, jandarma, Can-Kur, UMKE ve ekiplerinden yardım istedi. Baba ve oğlu, AFAD'ın koordinesinde sabaha kadar süren çalışmalar sonucu mahsur kaldıkları kanyondan çıkarıldı. Geceyi kanyonda geçiren Ali ve oğlu Mustafa Gökçe, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

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Kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı
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