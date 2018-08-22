Kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı

ADANA'NIN Pozantı ilçesinde kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu ekipler tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, dün 3 akrabasıyla Hamidiye Mahallesi'ndeki kanyona giden Ali (68) ve epilepsi hastası oğlu Mustafa Gökçe (33) mahsur kaldı. Kanyonun farklı noktasından yola çıkan 3 kişi, jandarma, Can-Kur, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Baba ve oğlu, AFAD'ın koordinesinde sabaha kadar süren çalışmalar sonucu mahsur kaldıkları kanyondan çıkarıldı. Geceyi kanyonda geçiren Ali ve oğlu Mustafa Gökçe, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

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