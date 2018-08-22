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Rektör Kibar’dan birlik ve beraberlik vurgusu

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Rektör Kibar’dan birlik ve beraberlik vurgusu

ÇUKUROVA Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari personel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. , birlik, beraberlik ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. 'in ev sahipliğinde Rektörlük binasında düzenlenen bayramlaşma törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Başdanışman Prof. Dr. Metin Yavuz, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Hilmi Çağlar ile personel ve akademisyen katıldı. Bayramların bir araya gelinmesi için fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kibar, törene katılan tüm personelle tek tek bayramlaşarak sağlık, başarı ve mutluluk diledi. Prof. Dr. Kibar, "Birlikteliğin ve dayanışmanın toplumsal bir mutluluğa dönüştüğü, dostlukların pekiştiği ve paylaşılan acıların hafiflediği en özel zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'nın insanlığın huzur, barış ve esenliğine vesile olmasını diler, bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

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Rektör Kibar’dan birlik ve beraberlik vurgusu
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