Vali Demirtaş’tan en anlamlı ziyaret

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, gün içerisinde gerçekleştirdiği bayramlaşma ziyaretleri kapsamında, Şehit Kr.Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan yaşlılar ile Adana Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Huzurevi'nde barınan yaşlıların ellerini öperek hal ve hatırlarını soran ve bayramlarını tebrik eden Vali Demirtaş, tüm yaşlılara mutlu bayramlar ve sağlıklı yıllar diledi. Yaşlılara sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, daima yanlarında olacaklarını ifade ettiği yaşlıları ziyaretinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi. Çocukları severek çeşitli hediyeler veren Demirtaş, "Devletimizin destekleriyle, yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve tüm ihtiyaç sahiplerini sahiplenmeye, onları koruyup kollamaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz vesilesiyle, yaşlılarımızın, çocuklarımızın, milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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