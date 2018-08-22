Yuva çocuklarına şefkat eli uzandı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde yaşayan ihtiyaç sahibi yetim çocuklarla bir araya gelerek kestiği iki kurbanı yuvaya bağışlayıp, 15'i erkek 40'ı kız toplam 55 çocuğa bayramlık hediye etti. Bayramların toplumun her kesimini kucaklayan ve insani tüm değerleri bünyesinde barındıran önemli günler olduğuna vurgu yapan Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, "Bu bağlamda insani ve sosyal sorumluluk kapsamında bayramlarda yardımlaşma, dayanışma içerisinde bulunup, imkanı olmayana yardım ve şefkat elini uzatmak hepimizin görevidir" dedi.

KÜSKÜNLÜKLERE SON

"Biz bu Kurban Bayramında iyiliği çocuklarımızla paylaşma, yardımlarımızı yerine ulaştırma adına yuvada barınan çocuklarımızla bir araya geldik" diye konuşan Dinçer, "Ayrıca bu etkinliğimizle yuvada barınan çocuklarımıza bayramda kendilerini yalnız hissetmemeleri adına moral ve motivasyon verme amacındayız" dedi. Bayram coşkusunu yaşamak için, vecibelerini unutmamak gerektiğini ifade eden Dinçer, "Bayramın vecibeleri kapsamında güçsüzlere şefkat eli uzatmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, küskünlüklere son vermek gerek. Biz bu amaç doğrultusunda Kurban Bayramı dolayısıyla kestiğimiz iki kurbanı yuvaya bağışlıyoruz" diye konuştu.