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Zafer Bayramı Trap Şampiyonası yapıldı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Zafer Bayramı Trap Şampiyonası yapıldı

Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Trap İl Şampiyonası Mersin'in Erdemli ilçesindeki Atış Poligonunda yapıldı. Mersin, , Hatay, Osmaniye ve illerinden 60 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye girenlere ödülleri federasyon il temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi. Büyük erkeklerde Faruk Doğar, yıldız erkeklerde Turan Berk Yüksel, yıldız bayanlarda Meryem Garipoğlu, veteranlarda ise Mehmet Şahin birincilik elde etti.

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Zafer Bayramı Trap Şampiyonası yapıldı
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