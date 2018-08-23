22 bin çocuk sertifika aldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarına 11 ayrı branşta katılan 22 bin çocuk sertifikalarını aldı. Çocukların sertifikalarını düzenlenen törenle dağıtan Başkan Fatma Şahin, "Hedefimizi, geleceğimizin en büyük sermayesi olan çocuklarımızı fiziken ve ruhen birinci sınıf insan olarak yetiştirmek" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDE

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde çocuklara hitaben konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu ülkenin geleceğini çocukların şekillendireceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıl önce yola çıktığımızda eğitimde, sağlıkta, ulaşılabilirlikte, sporda 'önce çocuk' dedik. En büyük sermayemiz sizlersiniz" dedi. Çocukların yeteneklerini keşfetmek için onlara fırsat verilmesi gerekti ğini işaret eden Şahin, "Türkiye'nin hiçbir yerinde 22 bin çocuğa sayıya ulaşmış spor okulu yoktur. Amacımız sizi yaz demeden, kış demeden sizleri geleceğe hazırlamak. Sizler artık birbirinizle değil, Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan çocuklarla yarışıyorsunuz" dedi.

SPORDA ALTIN ÇAĞ

Genel Sekreter Deniz Köken ise, çocukların spordaki başarılarına değinerek, "Çocuklar, siz spor yapmayı istediniz, işte meydanlar, sahalar sizin, siz yeter ki isteyin. Velileri bu konuda tebrik ediyorum, çok duyarlılar" diye konuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de Gaziantep'in, sanayide, gastronomide, nasıl bir altın çağ yaşıyorsa; sporda da altın çağını yaşadığını söyledi.