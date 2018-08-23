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Acemi kasap sayısı bu yıl arttı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Acemi kasap sayısı bu yıl arttı

ADANA'DA 2016 yılında 'nın ilk gününde hastanelere 86 acemi kasap giderken, 2017'de 95, bu yıl ise ilk gün 236 acemi kasap kendini keserek hastaneye gittiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken ya da yardım ederken bıçakla elini, kolunu, bacağını, ya da ayağını kesen vatandaşlar özel ve kamu hastanelerine akın etti.

TABURCU OLDULAR
Ancak bu yıl acemi kasap sayısında diğer yıllara oranla artış olduğu görüldü. Bu yılın Kurban Bayramı'nın ilk gününde kamu ve özel hastanelere 236 acemi kasabın yaralanarak gittiği belirlenirken, bu rakamın geçen yıl 95, 2016 yılında ise 86 olduğu öğrenildi. Bütün uyarılara rağmen acemi kasapların sayısının arttığı gözlendi.

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Acemi kasap sayısı bu yıl arttı
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