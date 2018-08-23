Adanaspor boş durmuyor

PAZAR
günü kendi sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek olan Adanaspor
hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Cihat Arslan
yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular önce bayramlaştı ardından çalışmalara başladı. Pas çalışması yapan turuncu-beyazlı takım, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik adam Arslan, takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Ligin ilk iki haftasında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bunun için üzüldük. Ancak Afyon maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Ben bu konuda futbolcularımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.