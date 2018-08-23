Aldırış etmediler

ADANA'DA Kurban Bayramı'nın ilk gününde olduğu gibi dünde kesimler devam etti. Belediyeler günler öncesinden kurban kesim alanlarını belirlese de bazı vatandaşlar cezaya aldırış etmeden her boş gördüğü yerde kurban kesti. Vatandaş, park, kaldırım, sokak ve evlerinin önünde kurban kesip atıklarını da orada bıraktı.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaş kurban kesmekte acele edince hem çevreyi kirletti hem de çocuklarının gözü önünde kurbanını kesti. Belediyelerin gösterdiği yerde sıranın çok olduğunu bahene edip bir an önce kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar,

kuralları hiçe saydı. Belediyelerin gösterdiği yerin haricinde kesim yapanlara 5326 sayılı Kabahatlar Kanununa göre 124 lira idari para cezası veriliyor.

Ancak Çevre Kanununa göre umuma açık yerlere, caddeye, sokağa kestikleri hayvan atıkları atıldığının görülmesi üzerine bin 450 lira, toplu kesim yapılan yerlerde hayvan atıklarının çevreye atıldığının görülmesi üzerine 58 bin liraya kadar para cezası kesildiği öğrenildi. Buna rağmen vatandaş kesime devam etti.