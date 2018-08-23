Çukurova’nın Ayasofyası 2019’da ibadete açılacak

OSMANİYE'NİN
Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren ve 94 yıldır ibadete kapalı olan Ala Camii'nde restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması, yapının 2019 yılı başında cami ve müze olarak ziyarete açılması planlanıyor. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde manastır olarak inşa edilen tarihi yapı, Bizans İmparatorluğu döneminde eklemeler yapılarak kiliseye çevrildi. Dulkadiroğlu Beyliği döneminde ise 1480 yılında Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu "Sarı Kaplan" namıyla anılan Kasım Bey, kiliseyi babası adına camiye çevirerek buraya "Alaüddevle Mescidi" adını verdi. 1924 yılında ibadete uygun bulunmadığı için kapatılan tarihi caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredilmesinin ardından tekrar ibadete açılabilmesi için restorasyon projesi hazırlandı. Geçen yıl başlanan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında cami içi ve çevresinde çok sayıda mozaik ve tarihi eser bulunurken, bu eserler proje kapsamında üzerleri camla kaplanarak sergilenecek. Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Ala Camii'nde başlatılan restorasyon ve kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. Caminin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrinin ardından ise aslına uygun olarak hizmet vermesi ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için gerekli girişimlerin yapıldığını dile getiren Durmuşoğlu, "Çukurova
'nın Ayasofyası
durumundaki camimizi inşallah yılbaşından sonra aslına uygun olarak ibadete açacağız" dedi.