Dış kulak yolu iltihabı tatilinizi kabusa çevirmesin

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Remzi Tınazlı, özellikle havaların sıcak ve rutubetin fazla olduğu bölgelerde sık görülen dış kulak iltihabının, hastalarda şiddetli ağrı, dış kulak yolu daralmasına bağlı olarak işitmede azalma, kulak akıntısı ve bazen de ateş ile kendini gösterdiğini söyledi. Özellikle hijyeni iyi olmayan havuz ve deniz suları ile temas durumunda, bakterilerin bazen de mantarların kulak yolunda iltihaba neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, erken dönemde tedavi edilmeyen dış kulak yolu iltihabında, enfeksiyonun, vücudun diğer bölgelerine yayılabileceğini kaydetti.