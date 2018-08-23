Erdemli’de 6 bin 12 öğrenci Kuran öğrendi

MERSİN'DE Erdemli Müftülüğünce açılan yaz Kuran Kurslarına ilçe genelinde toplam 6 bin 12 öğrenci katılarak başta Kuran olmak üzere dini bilgiler öğrendiler. Sona eren yaz Kuran Kurslarının kapanış programı Toros Mahallesinde yapıldı. Törene İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, İlçe Müftü Vekili Şeref Dindoruk, Toros Kuran Kursu Dernek Başkanı İlyas Kaya, Kurs Hocaları, din görevlileri, öğrenci yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kapanış töreni için Erdemli'de bulunan İl Müftüsü Kondi sırasıyla Limonlu Kız Hafızlık Kursu, Kocahasanlı Yeni Camiine ziyaret etti. Erdemli İlçe Müftü Vekili Şeref Dindoruk ta yaptığı konuşmada, Erdemli genelinde yaklaşık 2 aydır sürdürülen yaz Kuran Kurslarında 171 Camii 19'u yatılı 84'ü gündüzlü olmak üzere toplam 103 Kuran Kursunda 350 hoca eşliğinde toplam 6 bin 12 öğrencinin kursa katıldığını ve Kuran öğrendiğini söyledi.

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