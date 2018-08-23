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Farenjit yaz aylarını da seviyor

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Farenjit yaz aylarını da seviyor
ÇOĞUNLUKLA kış aylarının hastalığı olarak bilinen farenjit, yaz aylarında da kendini gösterebiliyor. Serinleyebilmek adına tüketilen soğuk ve buzlu içecekler, dondurmalar, sabaha kadar çalışan klimalı odalarda uyumak, deniz veya havuza girdikten sonra uzun süre ıslak saç ve kıyafetle kalmak hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü farenjitin en sık görülen belirtileri olduğundan tatile çıkanların veya ofiste çalışanların tadını kaçırabiliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyha Kahya Aydoğan, dondurma gibi soğuk tüketilen gıdaların veya soğuk içeceklerin genelde kişinin vücut direncini etkileyerek boğazda pasif durumda bekleyen virüs ve bakterilerin aktif hale gelerek kuvvetli enfeksiyonların harekete geçebileceğini belirtti.
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Farenjit yaz aylarını da seviyor
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