Kullanılmış kıyafetler kumbarada hayat buluyor

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesince hayata geçirilen giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler, temizlenip ambalajlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Şehrin 8 farklı noktasındaki kumbaralarda biriken kıyafetler, belediye görevlileri tarafından toplanarak geri dönüşüm merkezinde temizlendikten sonra vatandaşların hizmetine sunuluyor.

ÜÇ AY ÖNCE BAŞLATILDI

'Giysilerinize bir şans daha tanıyın' kampanyası kapsamında, yaklaşık 20 bin parça kıyafet toplandı. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye olarak geri dönüşüme büyük önem verdiklerini söyledi. Daha önce geri dönüştürülebilir ürünlerin çöpe atılmaması için MÖP Katı Atık Toplama ve Araştırma Projesi'ni geliştirdiklerini hatırlatan Fadıloğlu, "Şimdi de kullanılmış giysiler de bunu deniyoruz" dedi.

8 NOKTAYA GİYSİ KUMBARASI

Türkiye'de hayat standartlarının yükselmesiyle birlikte insanların, kıyafetlerini, kullanılabilir halde olmasına rağmen kullanmadıklarını anlatan Fadıloğlu, "Bu da sorun haline geliyor. Bundan hareketle 'Giysilerinize bir şans daha tanıyın' kampanyası adı altında 8 noktaya giysi kumbarası koyduk. 12 tane daha ilave edeceğiz. "dedi.

GERİ DÖNÜŞÜME İLGİ

Fadıloğlu, kumbaralar sayesinde vatandaşların, modasının geçtiğini düşündüğü, bedenlerine uymayan kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlayabileceklerine dikkati çekerek, "Bu kumbaralarda toplanan kıyafetler merkezimize götürülerek hanım kardeşlerimiz tarafından yıkanıp, ütülenip, ambalajlanıyor. Bu şekilde ikinci bir hayat kazanıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırarak, destek oluyoruz" diye konuştu.

ELEKTRONİK EŞYALAR VE MOBİLYA

Belediye olarak elektronik eşyalar ve mobilyaların geri dönüşümüyle ilgili de çalıştıklarına değinen Fadıloğlu, "Biz vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her noktada destek vermeye gayret gösteriyoruz. Giysi de bunlardan bir tanesi. Bayram da yakın ama bayramın dışında da biz bunları kabul ediyoruz. Yeter ki bize ulaşsınlar. Biz de onları gerçek sahiplerine ulaştıralım" diye konuştu.