Mersin’de ‘Dinlerin Buluşması’ etkinliği

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 20. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti. Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin, yan yana geldi. SEVGİ VE BARIŞ

Din adamları, birlikte dualar okuyarak, barış, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Teymur, İncil'den bölümler okunmasının ardından yaptığı konuşmada, herkese sevgi ve barış dolu bir gelecek temenni ettiklerini belirterek, kentin mozaik yapısının önemli örneklerinden birinin farklı dinlere mensup insanların bir arada bulunduğu Mersin Şehir Mezarlığı olduğunu söyledi.

BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK

Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin daima daha sağlam olmasını istediklerini vurgulayan Teymur, "Bu kutsal bayramın coşkusunu hep birlikte Müslüman dostlarımız, kardeşlerimizle birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz" dedi.



DOSTLUK SEVİYEMİZİ ARTTIRIR

Etkinliğin, kaybedilen yakınları ve dostları hep birlikte ziyaret ederek, anma fırsatı tanıdığını dile getirerek, "Ümit ederiz ki mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan bu birliktelik, dayanışma ve dostluk seviyemizi arttırır. Ayrıca derin ve önemli konuları da kapsayacak şekilde iş birliği sahamızı genişletir" dedi.