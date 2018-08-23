Mersin’de kurbanlıklar ücretsiz olarak kesildi

MERSİN'DE
vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil kesim ünitelerinde kurbanlarını ücretsiz olarak kestirdi. Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde kurulan 25 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahane de vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca kesimlerini ücretsiz olarak yaptırdı. Profesyonel kasap,veteriner ve yardımcı personeller eşliğinde yapılan kesimlerde etler vatandaşlara teslim edildi. Sıra numarası alarak mobil kesim ünitelerine gelen vatandaşlar ise, poşetlenen etlerini alıp evlerine döndü. Kent sokaklarında kurban kesiminlerine son vererek, kötü görüntülerin oluşmasını engellemek istediklerini söyleyen görevliler, verilen hizmetin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti.