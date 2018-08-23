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’de kurbanlıklar ücretsiz olarak kesildi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Mersin’de kurbanlıklar ücretsiz olarak kesildi
MERSİN'DE vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil kesim ünitelerinde kurbanlarını ücretsiz olarak kestirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde kurulan 25 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahane de vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca kesimlerini ücretsiz olarak yaptırdı. Profesyonel kasap,veteriner ve yardımcı personeller eşliğinde yapılan kesimlerde etler vatandaşlara teslim edildi. Sıra numarası alarak mobil kesim ünitelerine gelen vatandaşlar ise, poşetlenen etlerini alıp evlerine döndü. Kent sokaklarında kurban kesiminlerine son vererek, kötü görüntülerin oluşmasını engellemek istediklerini söyleyen görevliler, verilen hizmetin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti.
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Mersin’de kurbanlıklar ücretsiz olarak kesildi
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