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’de salça yapma telaşı başladı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Osmaniye’de salça yapma telaşı başladı

OSMANİYE'DE kırmızı biber satışlarının başlamasıyla, kadınlarda da salça yapma telaşı başladı. İmece usulü bir araya gelen kadınlar bir sene boyunca kullanacakları salçaları yapmak için bir araya geliyor. Özenerek temizlenen biberler, salça makinesinde çekildikten sonra tuzlanıp kurutuluyor. Sebze Hali ise salçalık kırmızı biberlerin gelmesiyle birlikte hareketlendi. Sabahın erken saatlerinde hale gelen vatandaşlar salçalık biberleri almak için adeta birbiriyle yarışıyor. Kilosu geçtiğimiz yılla neredeyse aynı olan salçalık kırmızı biberler için "Doların artışından etkilenmeyen tek ürün" yorumları yapılırken, kilosu halde 1.3 TL'den satışı yapılıyor. Toprakkale Dağıstan Mahallesi'nde salça yapma telaşında olan ev hanımları, sebze halinden çuvallarla alınan kırmızı biberleri evlerine getirilerek temizliyor. Mahallenin en yaşlılarından birisi olan Halime Ağsubaşı (75) kendisini bildi bileli bu zamanlarda salçalık biber yaptıklarını söyledi. Yemeklerdeki lezzetin sırrının özenle yapılan bu el yapımı salçalarda olduğunu aktaran Ağsubaşı, "Bu salçalar tamamen doğal el yapımı. Biberler temizleniyor, çekiliyor, tuzlanıyor ve kurutuluyor. İçerisinde katkı maddesi yok. Salçanız 3-4 gün sonra yenilmeye hazır hale geliyor" dedi

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Osmaniye’de salça yapma telaşı başladı
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