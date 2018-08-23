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Senaryosunu yazdı başrolde oynadı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Senaryosunu yazdı başrolde oynadı
ADANA'DA gençlik yıllarından bu yana film çekme hayali kuran 38 yıllık fırıncı (54), mesleğinin hikayelerini anlatan ilk uzun metrajlı filmi ''ın çekimlerini tamamladı. Sinema sanatçısı 'in hayranı olan fırıncı Sait Baykanoğlu, film çekme hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 profesyonel oyuncu ve 20 fırın ustası, Baykanoğlu'nun senaryosunu yazdığı 'Yorgun Adamlar' filmi için kamera karşısına geçti. Yaklaşık 3 ay süren, 35 bin lira maliyetli filmde, fırıncıların yaşadıkları sorunlar anlatıldı. 'Yorgun Adamlar'ın' senaryosunda dramatik hayatları canlandırmak istediğini ve bu hayatları sinemaya aktarmayı amaçladığını belirten Baykanoğlu, "Yıllarca çalıştım, bir türlü fırsat olmadı ve sinema fikri hep içimde kaldı. 38 yıl sonra, filmi çekmeye karar verdim. 3 profesyonel oyuncumuz var, kalan ekip fırıncılık yapan arkadaşlardan oluşuyor. 3 ay süren çekimlerde 35 bin lira harcadık, filmde gerçekten yaşanmış hikayeleri anlattım. Fırıncıların mesleklerinde yaşadıkları zorluklar dile getirildi" dedi. Film, eylül ayında yapılacak galanın ardından beyaz perdeyle buluşacak.
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Senaryosunu yazdı başrolde oynadı
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