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’nın bayram turu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Vali Ata’nın bayram turu
HATAY Valisi Erdal Ata'nın Kurban Bayramı dolayısı ile Polisevi, İl Jandarma Komutanlığı ve Serinyol Huzurevi Yaşlı Bakım ve 'ni ziyareti ile devam etti. İlk olarak Müdürlüğü personeli ile bayramlaşmak üzere Polisevi'ni ziyaret eden , burada hazır bulunan emniyet mensuplarının bayramını kutlayarak ilimiz ve ülkemiz genelinde fedakârca görev ifa eden tüm emniyet personeline görevinde başarılar diledi. Polisevi'ndeki bayramlaşma programının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Ata, rütbeli personel ve Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı. Ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için canı pahasına vatan görevini icra eden tüm Mehmetçiklerin bayramını kutladığını belirten Vali Ata, bayramın ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Vali Ata'ya Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Sait Doğruer, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Kaymakamı Eflatun Can Tortop da eşlik etti.
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Vali Ata’nın bayram turu
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