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Başkan Tuna, personeliyle bayramlaştı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Başkan Tuna, personeliyle bayramlaştı
TOROSLAR Başkanı , belediye personeliyle bayramlaşarak, aileleri ve sevdikleriyle nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu. Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Belediye Başkanı Hamit Tuna, daha sonra idari binada hizmet personeliyle bayramlaştı. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde personeline hitap eden Başkan Tuna, 15 yıllık görev süreleri içerisinde 'ın değişiminde ve gelişiminde büyük emek sarf eden tüm personeline teşekkür etti.
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Başkan Tuna, personeliyle bayramlaştı
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