Demirspor hırs küpü

ADANA Demirspor
bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep
maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu
gözetiminde yapılan çalışmada futbolcuların performansı göz doldurdu. Teknik adam Kutlu, "Bayramı çalışarak geçirdik. Zorlu bir maça çıkacağız. bunun bilinci ile hareket ediyoruz" dedi. Gazişehir'in bu ligin iddialı takımları arasında yer aldığını ifade eden Kutlu, "İyi transferler yaptılar. Çok heyecanlı ve çekişmeli bir müsabaka oynayacağız. Futbolcularıma güveniyorum. Son maçta yaptığımız bazı hatalar varı. Bunlar üzerinde çok çalıştık. Eksiklerimizi gideriyoruz. Zaman içerisinde Adana
Demirspor'un neler yapabildiğini herkese göstereceğiz" diye konuştu.