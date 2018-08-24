Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Demirspor hırs küpü

Demirspor hırs küpü

bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Demirspor hırs küpü
bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör gözetiminde yapılan çalışmada futbolcuların performansı göz doldurdu. Teknik adam Kutlu, "Bayramı çalışarak geçirdik. Zorlu bir maça çıkacağız. bunun bilinci ile hareket ediyoruz" dedi. Gazişehir'in bu ligin iddialı takımları arasında yer aldığını ifade eden Kutlu, "İyi transferler yaptılar. Çok heyecanlı ve çekişmeli bir müsabaka oynayacağız. Futbolcularıma güveniyorum. Son maçta yaptığımız bazı hatalar varı. Bunlar üzerinde çok çalıştık. Eksiklerimizi gideriyoruz. Zaman içerisinde Demirspor'un neler yapabildiğini herkese göstereceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demirspor hırs küpü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN