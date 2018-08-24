Dr. Nermin Ankay aileleri uyardı

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. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Ankay
yaz aylarında çocuklarda en sık karşılaşılan sorunların güneş yanığı, güneş çarpması, ishal ve böcek sokması olduğunu belirterek aileleri uyardı. Dr. Ankay sıcakların artmasıyla birlikte görülen güneş yanıklarını önlemek için güneş ışınlarının en etkili olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında çocukların dışarı çıkarılmamasını önerdi. Ankay ayrıca en az 30 koruma faktörlü krem sürülmesinin yanı sıra gözlük, şapka, şemsiye gibi güneş koruyucuların da kullanılabileceğini hatırlattı. Ankay özellikle öğle saatlerinde sıcağa maruz kalan çocuklarda ateş, halsizlik, bulantı, kusma ve hatta bilinç kaybıyla seyreden güneş çarpması vakaları görülebildiğini söyledi.