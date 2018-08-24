Erdemli rekora koşuyor

YARDIMSEVERLİĞİ
ve din hizmetlerine olan
cömertliği ile ün yapan
ilçemizde vekaletle kurban
bağışında toplamda
binin üzerinde bağış
olduğu ve rekora koştuğu
bildirildi. Bunun en
güzel örneklerinden birisi
de Aslanlı mahallesinde
kendi eliyle beslediği
kurbanlığı Türkiye
Diyanet Vakfına ihtiyaç
sahiplerine dağıtılmak
üzere bağışlayan 85 yaşındaki
Hatice nine. Erdemli
Müftü Müftü Vekili Şeref
Dindoruk Erdemli'nin
hayırsever insanlarının
bağışladığı kurban sayısının
binin üzerine çıktığını
belirterek, "Erdemli
insanının hem din
hizmetlerine, hem hayırseverlik
ve ihtiyaç sahiplerine
sahip çıkmada çok
önemli işlere imza attığını
yaptığı güzel hizmetlerle
gözler önüne seriyor. İlçe
olarak hem dinine, hem
vatanına ve bayrağına
sahip çıkan Erdemli insanının
yaptığı fedakarlığın
en güzel örneği Hatice
teyzemiz. 85 yaşındaki Hatice teyze
miz kendi
elleriyle beslediği kurbanlığı
ilçemizdeki ihtiyaç
sahiplerine dağıtılmak
üzere Diyanet Vakfımızın
vekaletle kurban organizasyonuna
bağışladı.
Allah Hatice teyzemizden
ve Erdemli halkından razı
olsun" dedi