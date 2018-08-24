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Erdemli rekora koşuyor

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Erdemli rekora koşuyor
YARDIMSEVERLİĞİ ve din hizmetlerine olan cömertliği ile ün yapan ilçemizde vekaletle kurban bağışında toplamda binin üzerinde bağış olduğu ve rekora koştuğu bildirildi. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Aslanlı mahallesinde kendi eliyle beslediği kurbanlığı Türkiye Diyanet Vakfına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlayan 85 yaşındaki Hatice nine. Erdemli Müftü Müftü Vekili Şeref Dindoruk Erdemli'nin hayırsever insanlarının bağışladığı kurban sayısının binin üzerine çıktığını belirterek, "Erdemli insanının hem din hizmetlerine, hem hayırseverlik ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmada çok önemli işlere imza attığını yaptığı güzel hizmetlerle gözler önüne seriyor. İlçe olarak hem dinine, hem vatanına ve bayrağına sahip çıkan Erdemli insanının yaptığı fedakarlığın en güzel örneği Hatice teyzemiz. 85 yaşındaki miz kendi elleriyle beslediği kurbanlığı ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Diyanet Vakfımızın vekaletle kurban organizasyonuna bağışladı. Allah Hatice teyzemizden ve Erdemli halkından razı olsun" dedi
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Erdemli rekora koşuyor
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