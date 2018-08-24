Fidan bahçesinden şampiyonluğa

Hatay'da babasının yönlendirmesiyle 10 yaşındayken dövüş sporlarına başlayan İrem Çapar, Muay Thai, boks ve kick boks branşlarında dünya şampiyonlukları elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Boş zamanlarında, fidancılıkla uğraşan ailesine yardım eden Çapar, destek verilirse kendisi gibi birçok şampiyonun çıkacağını söyledi.

ÜST ÜSTE BAŞARILAR

18 yaşındaki Çapar, dövüş sporuna 8 yıl önce babasının teşvik etmesiyle Antrenörü Cemal Dağlıoğlu ile Muay Thai sporuna başladığını belirterek, "Muay Thai'de 2013 yılında Türkiye şampiyonu, 2014'de Dünya şampiyonu, 2015'de yine Türkiye şampiyonu oldum. 2016 yılında kick boks ve boksta Türkiye Şampiyonu oldum. 2017 yılında ise 57 kiloda Muay Thai Türkiye Şampiyonu ve Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda üst genç bayanlarda dünya şampiyonu oldum" dedi.

HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten Çapar, dövüş sporunu özellikle kadınlara önerdiğini vurguladı. Çapar, "Kadınlar kendilerini savunacak düzeyde değil. O yüzden kendilerini savunmaları açısından bu sporu öneriyorum. Aynı zamanda çok güzel ve eğlenceli bir spor" diye konuştu. Kendisi gibi birçok başarılı sporcunun olduğuna dikkat çeken İrem Çapar, maddi destek alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.



DESTEK BEKLİYOR

Genç sporcu, ""Kulübümüzde en az benim kadar iyi sporcu arkadaşlarımız var. Maalesef şampiyonluklara rağmen destek alamadık. Maddi destek olmadığından dolayı o sporcuları başarıyı yakalayamıyorlar. Bunun için yerel yönetimlerden destek istiyoruz. İlimizden birçok şampiyon çıkabilir ama destek olmadığı için yetersiz kalıyor" dedi. İrem Çapar ailesinin fidancılıkla uğraştığını, boş zamanlarında ailesine yardım ettiğini belirtti.