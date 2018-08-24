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Gasp zanlısı: Bizi televizyona mı atacaksınız

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Gasp zanlısı: Bizi televizyona mı atacaksınız
MERSİN'DE 16 yaşındaki çocuğu darp ederek, bıçak zoruyla cep telefonunu aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Cep telefonu şahısların üzerinden çıkarken, emniyet çıkışında zanlılardan birinin "Bizi televizyona mı atacaksınız" demesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, olay, 'in merkez ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arkasında meydana geldi. Arife günü bölgeden geçen uyruklu 16 yaşındaki A.N.'nin önünü 2 kişi kesti. Çocuğu önce darp eden ardından ise bıçak zoruyla cep telefonunu alan şahıslar, bölgeden uzaklaştı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden M.B. ile M.T.'yi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada mağdura ait cep telefonu da ele geçirildi.
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Gasp zanlısı: Bizi televizyona mı atacaksınız
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