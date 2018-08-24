Geleceğin teknolojisine yön verecek nesil yetişiyor

GELİŞEN
dünya eğitim sisteminde yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerine paralel olarak adımlar atan Yakın Doğu İlkokulu, 2018- 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 4. ve 5. sınıfların müfredatına temel ders olarak "Robotik Kodlama
" dersini ekledi. Daha önce etkinlik olarak uygulanan ve yeni eğitim- öğretim yılında ders olarak okutulmaya başlanacak olan Robotik Kodlama ile öğrenciler, Lego parçalarını kullanarak robotlar inşa edecek ve yazılım kodları yazarak bu kodları robota aktararak akıllı makineler yapmayı ve yönetmeyi öğrenecek.