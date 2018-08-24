Güngör: Bu fırsatı değerlendirin

MERSİN Vergi Dairesi
Başkanı Adem Güngör
, 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na İlişkin Kanunun başvuru süresinin 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını ve vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesini söyledi. Güngör, "Vatandaşlarımızın yapılandırma başvurularında yoğunlukla karşılaşmamaları açısından son günleri beklemeksizin yapılandırma taleplerini yapmaları işlemlerin kolaylığı açısından önemlidir. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib. gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla ya da Mersin Vergi Dairesi Başkanlığımıza bizzat gelerek cevap alabilirsiniz. Vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularını en kısa sürede sonuçlandıracaklardır" dedi. Vergi Dairesi Başkanı
Adem Güngör, "Vergi borcunuz olup olmadığını sorgulamayı unutmayın. Toplumun her kesimini ilgilendiren birikmiş borç
ların faizsiz ve zamsız indirimli bir şekilde ödeme imkanı sunan yapılandırma kanunu kapsamında, her vatandaşın borcu olup olmadığını sorgulaması büyük önem arz etmektedir. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığımıza yapılandırma kapsamında müracaatlar üst seviyede olup, kanun kapsamındaki henüz müracaat edilmeyen borçlar küçük rakamlardan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren ve unutulması muhtemel olan motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolları taşıma kanununa göre kesilen para cezaları öğrenim katkı kredisi borçları ve ecrimisiller gibi alacaklar olduğundan, vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılması çok önemlidir" diye konuştu.