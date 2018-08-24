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Hoşgörü ve kardeşliği artırır

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Hoşgörü ve kardeşliği artırır
BAYRAMLARIN hoşgörü, birlik beraberlik ve paylaşma duygusunun yoğun yaşandığı günler olduğunu belirten Tarsus Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, "Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda coşku günleridir. Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, eşitliğin, adaletin etkin kılınması etik değerlerin toplumu kuşatması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının tüm İslam âlemi ve dünyada barışın ve esenliğin hakim olmasına vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu
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Hoşgörü ve kardeşliği artırır
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