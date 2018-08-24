Kızıldağ’da 4 takım yarı finale yükseldi

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Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 7.'si düzenlenen Köylerarası Futbol
Turnuvası'nda son haftaya gelindi. 16 takımın katıldığı turnuvada 4 ekip yarı finale yükseldi. Yapılan maçlarda rakiplerini yenerek yarı finale kalan Yağıbasanspor, 2 M Hacılıspor, Çatalanspor ve Topalakspor cumartesi günü karşılaşacaklar. 26 Ağustos 2018 Pazar günü final maçı oynanacak. Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ve Karaisalılılar Derneği tarafından organize edilen geleneksel futbol turnuvası gerek yaylacılar ve gerekse çevre köylerden gelen vatandaşların büyük ilgisine neden oluyor. Finali heyecanla bekleyen futbol severler son ikiye hangi takımın kalacağını konusunda düşüncelerini birbiriyle paylaşıyor.