Kocamaz: Bayramlar; mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır

MERSİN
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Toplumumuzda huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha yine birlik ve beraberlik içinde kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Biliriz
ki, bayramlar omuz omuza olmaktır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birliktir. Biliriz ki, bayramlar tüm acılarımıza, yaralarımıza rağmen sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Müminleri birbirleriyle kaynaştıran, yakınlaştıran ve birleştiren bu değerli Kurban Bayramı'nın; dargınları barıştıran, gönülleri gönüllerle buluşturan bir hoşgörü ortamında geçerek Mersin
li hemşehrilerimizi birbirine daha da kenetleyeceğine yürekten inanmaktayım" dedi. Başkan Kocamaz, "Bu zamana kadar tüm zorluklara, farklılıklara karşın, her daim dayanışma ve kardeşlik örneği sergileyen Mersin halkının bundan sonra da aynı beraberliği göstererek gerçek ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıp bu mübarek günden istifade edeceklerine inanıyorum" dedi.