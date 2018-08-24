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Kocamaz: Bayramlar; mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır

Giriş Tarihi: 24.8.2018
MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Toplumumuzda huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha yine birlik ve beraberlik içinde kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. ki, bayramlar omuz omuza olmaktır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birliktir. Biliriz ki, bayramlar tüm acılarımıza, yaralarımıza rağmen sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Müminleri birbirleriyle kaynaştıran, yakınlaştıran ve birleştiren bu değerli Kurban Bayramı'nın; dargınları barıştıran, gönülleri gönüllerle buluşturan bir hoşgörü ortamında geçerek li hemşehrilerimizi birbirine daha da kenetleyeceğine yürekten inanmaktayım" dedi. Başkan Kocamaz, "Bu zamana kadar tüm zorluklara, farklılıklara karşın, her daim dayanışma ve kardeşlik örneği sergileyen Mersin halkının bundan sonra da aynı beraberliği göstererek gerçek ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıp bu mübarek günden istifade edeceklerine inanıyorum" dedi.
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Kocamaz: Bayramlar; mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır
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