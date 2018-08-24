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Köpekler, ve dünya güvenliği için eğitiliyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Köpekler, Türkiye ve dünya güvenliği için eğitiliyor
MERSİN'DEKİ Mars K-9 Köpek 'nde Rasim Tekin tarafından eğitilen köpekler, Türk Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere dünya genelindeki diğer güvenlik kuruluşlarında bomba aramadan, uyuşturucu tespitine kadar birçok alanda kullanılıyor. Irk ve karakter başta olmak üzere birçok kritere göre ayrılan köpekler daha sonra kullanılacakları alanlara özgü eğitimden geçiriliyor. Her gün program dahilinde çalıştırılan köpeklerin sosyal, çalışkan olması ve burunlarını iyi kullanması ise aranan en büyük özelliklerden. 7 yıldır hizmet veren Mars K-9 Merkezi'ndeki köpekler de Uzman Eğitici Rasim Tekin tarafından eğitiliyor
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Köpekler, Türkiye ve dünya güvenliği için eğitiliyor
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