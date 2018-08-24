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’de feci : 3 ölü, 2 yaralı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Niğde’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
NİĞDE'DE meydana gelen da 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. -Pozantı karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Akşam satlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonla otomobil çarpıştı. istikametinden Anakra istikametine gitmekte olan M.G yönetimindeki 42 L
8869 plakalı kamyon, C.H. yönetimindeki 42 FBC 73 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Faik Han, Hatun Boz ve hayatını kaybetti. Arzu H. ve Arzu Ç.A Han ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun Han'ın 17 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Niğde’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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