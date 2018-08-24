Niğde’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'DE
meydana gelen kaza
da 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Niğde
-Pozantı karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Akşam satlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonla otomobil çarpıştı. Adana
istikametinden Anakra istikametine gitmekte olan M.G yönetimindeki 42 L
8869 plakalı kamyon, C.H. yönetimindeki 42 FBC 73 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Faik Han, Hatun Boz ve Coşkun Han
hayatını kaybetti. Arzu H. ve Arzu Ç.A Han ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen
ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun Han'ın 17 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.