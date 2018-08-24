Reformer ile direncinizi artırın

FİTNESS
ve Pilates Eğitmeni Nuray Fırıntepe, "Reformer Pilates
te her hareket için değişen yay ağırlıklarıyla vücut direnci ve dayanıklılık, mat pilatese göre daha kısa sürede artırılır. Reformer ile boyun, bel, omuz, sırt diz bölgelerinde oluşan deformasyonların da kontrolü ve güvenli bir program ile daha kısa sürede giderilmesi mümkündür" dedi. Reformer pilates ile mat pilatesin özünün aynı olduğunu belirten Fırıntepe, "İkisi de temel pilates prensipleri olan nefes, konsantrasyon, merkezleme, kontrol, kesinlik ve akıcılığı esas alır. Fakat mat pilates derslerinde vücut ağırlığı kullanılırken, reformer pilates derslerinde buna, yaylı sistem de eklenir" diye konuştu. Fırıntepe, "Mat pilates derslerinde, hareketlerin modifikasyonları için tera bant, çember gibi ekipmanlar da kullanılır. Genellikle grup olarak yapıldığından eğitmenin her öğrenci ile ders esnasında birebir ve ayrıntılı olarak ilgilenmesi pek mümkün değildir. Fakat doğru ve disiplinli şekilde uygulandığı takdirde matwork egzersizleri de oldukça faydalıdır" dedi.