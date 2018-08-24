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Seyir halindeki otomobil yandı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Seyir halindeki otomobil yandı
GAZİANTEP-Nurdağı otobanında seyir halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde çıkan sonucu araç tamamen yandı. Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep otoban yolunun 21'inci kilometresinde öğlenden sonra M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön bölümündeki duman ve alevleri gören sürücü, otomobili yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.
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Seyir halindeki otomobil yandı
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