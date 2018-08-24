Sırrıberk Aslan: Mezarlık kapısındaki can dostum

Ve bir 'Kurban Bayramı
'nı daha
idrak ettik.
İl dışından gelip de bayramda buluştuklarımıza 'seneye kısmetse
' deyip buluşmak dileğiyle uğurladık.
Pazartesi Allah nasip ederse 'Bismillah
' deyip, mesaiye yönelip 'işbaşı
' yapılacak.
Bayram da benim gibi çalışmayı değil tatili tercih edenler zorlu 'hayat
' maratonuna kaldığı yerden devam diyerek.
Pazartesi 'geçmiş
' denilerek tokalaşarak, sarılarak kutlanacak olan bayramlar ve karşılıklı klişeleşmiş bir 'Bayramınız nasıl geçti?
' soruları muhatabından cevap bulacak.
Sizleri bilmem ama değerli okuyucular ben bayramlarda vefat edenleri 'yad
' etmek, onların ruhları için 'El Fatiha
' demek için bayramda ziyarete gittiğim mezarlıkta hayatın acımazlığına karşı nasıl direnç göstereceğim konusunda çaresiz kaldığım anlardan birini yaşarım hep.
Yaşlandıkça duygu yoğunluğum mu arttı bilmiyorum ama.
Düşünce duygularda farklı rüzgârların estiği kalbimden ve beynimden yalnız kalışıma karşı içimdeki haykırışlar bu yıl çok daha fazla fırtınalar kopardı.
'Bak gör be babam halimi, kimlerimiz ne halde
?'
diye.
Dakikalarca gözlerimden inen 'yaş
' dökülüp giderken mezar taşının üstüne ölümü hatırlamak ve gidenlerin 'bıraktıklarıyla
' hayata bakmak ne de zor diye mırıldanarak yürüdüm mezarlığın dış kapısına doğru.
Ağlamaktan kızarmış gözlerime bakanların içinden geçip giderken ulaştığım cümle kapısının önünden çalan telefonumdaki ismi gördüğümde artık sessiz gözyaşlarının yanına, fokurdayan kalbimde karıştı.
Hem bu dünya da, hem bu dünyanın kuması olan ahirette 'Can dostum-sırdaşım
' olarak kalacak olan telefondaki adam gibi adamın ahizeden gelen sesiyle burkulmuş yüreğimi doğurtmaya çalıştım.
Sen benim can
dostum. O mezarlık kapısından yüzümü yıkayıp ayrılırken ne düşündüm biliyor musun? Eyy benim Can dostum.
Her sıkıştığım da fiziki çerçeveden haberdar ettiğimde uzattığım elime hiç düşünmeden elini bana uzatmanı anlıyorum da bayram sabahı beni mezarlık kapısında duygusal ve yürekten düştüğüm bu sıkıntıdan nasıl haberin oldu?
Çünkü senin kalbin temiz.
O kalbin sana aklına o anda beni getirdi ve telefona sarıldın. Allah sevdiklerimizi kalbi temizlerle dost eylesin. Hayırlı Cumalar.