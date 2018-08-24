Sokak ortasında çatışma: 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Adana'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavga da 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili olduğu ileri sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alırken hastanekaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

ÇOCUK VURULDUĞU HALDE ÇATIŞTILAR

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve her iki tarafta tabanca

ve pompalı tüfek kullanmaya başladı. Olay anında ailesiyle motosiklet üzerinde giden 8 yaşındaki Berfin Yaşar yaralandı. Asfalt zemine düşen küçük kız yakınları tarafına hastaneye kaldırılırken silahlı kavga devam etti.

MERMİ KAFASINI SIYIRDI

Silahlı kavgada Mehmet Yaşar ve Umut Bilekçier'de yaralandı. Çeşitli yerlerinden vurulan kişiler bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra hayati tehlikeleri bulunduğu için Adana Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada çatışma anında çevredeki bir otomobilin camına ve iş yerine mermi isabet etti. İş yeri sahibi Resul Savuç, sokakta bir anda çatışma çıktığını iş yerine kaçtıklarını ancak camlara mermi isabet ettiğini kendisinin de kafasından saçma sıyırdığını şans eseri hayatta kaldığını söyledi. Çalışma başlatan polis, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.