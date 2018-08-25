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Aç susuz bırakıp işkence yaptılar

İddiaya göre Seyhan Nehri kenarında gezen vatandaşlar metruk bir binanın bahçesinde ağaca bağlı halde işkence görmüş ve aç susuz bırakılmış atı görünce polisi aradı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Aç susuz bırakıp işkence yaptılar

'DA aç ve susuz bırakılıp işkence yapılan atın imdadına vatandaş ve polis yetişti. Polisler tarafından su verilen ve güçlükle kendine gelen at, daha sonra hayvan barınağına götürüldü. Olay Merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Seyhan Nehri kenarında gezen vatandaşlar metruk bir binanın bahçesinde ağaca bağlı halde işkence görmüş ve aç susuz bırakılmış atı görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, atın sağ gözünün yapılan işkenceden dolayı mikrop kaptığını gördü. Polisler günlerdir aç susuz kalan hayvana kovayla su getirip içirdi. Polislerin getirdiği üç kova suyu içen at, kendine geldi. Polis daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bilgi verdi. Adrese gelen barınak görevlileri atı araca bindirerek götürdü. Aldığı darbeler sonucunda atın mikrop kapan gözünün kör olma tehlikesi olduğu öğrenildi

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Aç susuz bırakıp işkence yaptılar
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