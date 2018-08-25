Başkan Pamuk gazi ve ailesiyle bayramlaştı

MERSİN'İN Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan uzman çavuş Mustafa Tilaver'i ve ailesini evlerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Kalayçıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak ile birlikte gazi Tilaver'in evine giderek bayramlaşan başkan Pamuk her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Başkan Muhittin Pamuk, "Bu vatan toprağı için kahramanca çarpışarak şehit olan ve yaralanıp gazi olan güvenlik güçlerimizin aileleri bizlere emanettir. Üstün bir cesaretle çarpışan ve canını bile esirgemeden vatan topraklarını koruyan kahramanlarımıza, bu vatan ve milletimiz çok şey borçludur. Gösterdiğiniz bu cesaret ve kararlılık karşısında hiçbir düşman duramaz. Daima bilesiniz ki milletimizin hayır ve iyilik duaları sizinledir" dedi.

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