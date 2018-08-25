Basketbol il spor okullarına ilgi artıyor

ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan "İl Spor Yaz Okulları" basketbol kursuna, öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bölge Antrenörü Ayça Çiçekli Kişial, ve Cenk Sevinç ile 5 Ocak Fatih Terim Stadı, Tribün Altı Antrenman Salonu'nda beraber haftanın 4 günü ikişer seansta gerçekleştirdikleri Basketbol İl Spor Okulları'na 6-17 yaş arası kız ve erkek 240 sporcunun katıldığını söyledi. KURSLARA ilginin arttığını belirten Kişial, "Kursa kayıt yaptıran sporcularımız oldukça fazla. Buna rağmen, her geçen gün antrenmanlara katılanların sayısı artıyor. Okullar acılana kadar yaz okulumuz devam edecek. Sporculara top tutuşu ,top sürme, şutun kavisi,adam nasıl geçilir ve hücum teknikleri gibi basketbolun incelikleri öğretiliyor. Daha sonra başarılı sporcuları Gençlikspor kulübümüze kazandıracağız" dedi.

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