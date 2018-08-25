Bölgenin rol modeli oldu

ADANA'NIN Pozantı ilçesine bağlı Karakışlakçı mahallesi, bal ve çilek üretimiyle bölgede rol model olma yolunda hızla ilerliyor. Karakışlakçı'da 3 dönemdir görev yapan muhtar Harun Yetkin ise, girişimci özelliği sayesinde yaptıklarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Vatandaşın üretim gücünü ortaya çıkaran Yetkin, yaptığı çalışmalarla büyük bir ekonomik kalkınmaya imza attı. Karakışlakçı'da 15 dönüm olan kiraz bahçesi bin 500 dönüme çıkarken, kovan sayısı da 6 binden 13 bin 400'e ulaştı. Karakışlakçı'da hiç çilek ekimi yapılmazken Adana Büyükşehir Belediyesi de çilek üretimi yapılsın diye 500 bini aşkın fide gönderdi. Fideler toprakla buluştu ve 27 aile 280 dönümlük alanda çilek yetiştirmeye başladı. Tüm bu çalışmalar köyü ekonomik olarak da kalkındırdı. Vatandaşların yıllık geliri artınca da tersine göç başladı. 2004'te 420 olan nüfus, bu yıl 750'ye yükseldi.

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